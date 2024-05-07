Предотвращена попытка покушения на Зеленского

Контрразведка и Служба государственной безопасности Украины (СБУ) разоблачили агентурную сеть, готовившую убийство Президента Владимира Зеленского и других представителей высшего военно-политического руководства страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Укринформ", информацию об этом распространила Служба государственной безопасности Украины.

Сообщается, что среди задержанных - два полковника СБУ. Отмечено, что в состав сети, деятельность которой ФСБ курировала из Москвы, входили два полковника УГО, которые "сливали" секретную информацию РФ.

По информации, сеть планировала покушения на Владимира Зеленского, главу СБУ Василия Малюка, главу Главного разведывательного управления Кирилла Буданова и других чиновников.

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