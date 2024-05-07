https://news.day.az/world/1658562.html США начали в Европе крупные военные учения
США начали в Европе крупные военные учения
США начали в Европе крупные противовоздушные и противоракетные военные учения Astral Knight 2024, сообщила заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Эти маневры являются частью крупномасштабных глобальных учений Министерства обороны США в 2024 году", - поведала Сингх.
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