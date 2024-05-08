Посредством Зангезурского коридора Армения может выйти из изоляции - Эльчин Амирбеков
Посредством Зангезурского коридора Армения может выйти из состояния изоляции, взимать транзитные сборы и улучшить отношения с Турцией.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью немецкой газете "Zeit".
Что касается возможности отказа Армении от данного предложения, Э.Амирбеков отметил, что через Иран также могут быть проложены автомобильная и железная дороги, что всего на десять километров длиннее Зангезурского коридора.
Э.Амирбеков счел абсурдом обеспокоенность армян.
В материале, опубликованном в газете, говорится, что полоса коридора, которая попадает на территорию Армении, имеет протяженность всего 34 километра и отделяет Азербайджан от его эксклава - Нахчывана.
Отвечая на вопрос о вероятности войны для открытия Зангезурского коридора, Э.Амирбеков подчеркнул, что этого категорически не произойдет.
По его словам, произведенный обмен военнопленными между странами также является положительной тенденцией, и служит укреплению доверия между Баку и Ереваном.
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