Попытки рассорить Баку и Вашингтон потерпели неудачу

Без сомнения, новаторский визит посла Либби в Шушу является переломным моментом в американо-азербайджанских отношениях, которые в последние месяцы были неровными после некоторых заявлений и действий со стороны различных членов администрации и Конгресса, вызванных, по-видимому, кампанией дезинформации со стороны армянских властей и армянского лобби.

Об этом сказала в комментарии Day.Az американский юрист, аналитик и правозащитник Ирина Цукерман.

Посол Либби, по ее словам, выполнил "домашнее задание" и действительно следовал важному курсу самообразования и исследований, основополагающему для любой попытки успешной дипломатии. Помимо свидетельства его личной доброй воли и непредвзятости, которые, безусловно, могут способствовать расцвету отношений на местном уровне, это также является свидетельством того, что, несмотря на недавнюю напряженность, правительство США ценит роль Азербайджана и его стремление поддерживать свой национальный суверенитет и процветание своей культуры в этом важном городе, подчеркнула американский эксперт.

"Это также сигнализирует о том, что попытки подорвать региональный мир и отношения Баку-Вашингтон потерпели неудачу и будут продолжать терпеть неудачи. Эта поездка отличная возможность преодолеть недавние недоразумения между нашими странами. Посол Либби подчеркнул, что его очень впечатлил город Шуша. Его поездка дает зеленый свет другим официальным лицам США, рядовым американцам и даже представителям других стран совершать поездки в Шушу. Будем надеяться, что это, наконец, положит конец всем опасениям по поводу намерений Вашингтона в отношении Азербайджана", - сказала Ирина Цукерман.

По мнению эксперта, визит американского посла открывает двери для будущих визитов еще сомневающихся представителей международного сообщества. Пока неизвестно, решит ли французский посол посетить Шушу в ближайшем будущем, однако, учитывая определенную конкуренцию между Францией и США в некоторых геополитических вопросах и вопросах влияния, Франция, возможно, не захочет сильно отставать от Штатов и воспользуется возможностью улучшить отношения с Баку.

"В противном случае в дальнейшем Франция может отрезать себя от важных дипломатических, экономических и социальных связей, возможностей, которые открываются в результате полного взаимодействия со страной, что явно важно для региональной и европейской внешней политики. Думаю, визит посла Либби может стимулирует гонку за посещение города Шуша. Этот визит является лишь первым шагом на пути к различным крупным проектам, запланированным для этого важного исторического и культурного символа Азербайджана. Роль культурной дипломатии была подчеркнута на прошедшем недавно в Баку VI Всемирном форуме межкультурного диалога, который включал визит религиозных лидеров в Шушу. И чем больше таких шагов реализуется, тем больше они открывают путь к практическому миростроительству и интеграции региона, что пойдет на пользу всем заинтересованным в этом дипломатическом процессе сторонам", - заключила Ирина Цукерман.

Лейла Таривердиева