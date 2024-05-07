В Польше спецслужбы обнаружили прослушку в помещениях, где пройдет заседание кабмина

Польские спецслужбы заявили об обнаружении прослушивающих устройств в помещении в городе Катовице, где должно состояться заседание Совета министров 7 мая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Служба охраны государства при сотрудничестве с Агентством внутренней безопасности обнаружила и демонтировала устройства, которые могли использоваться для прослушивания в помещении, в котором сегодня (7 мая - прим. ТАСС) в Катовицах должно состояться заседание Совета министров", - написал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Яцек Добжиньский.

По его словам, спецслужбы проводят расследование этого инцидента.

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