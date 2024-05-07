Нетаньяху обозначил цели операции в Рафахе

Целью операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафахе является уничтожение палестинской радикальной группировки ХАМАС, а также освобождение заложников. Об этом сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, его слова опубликованы на сайте канцелярии правительства, передает Day.Az.

"Вход в Рафах преследует две основные военные цели: возвращение наших похищенных и уничтожение ХАМАС", - рассказал политик.

Нетаньяху добавил, что озвученные ранее предложения ХАМАС по перемирию "были направлены на срыв входа израильской армии". По его мнению, мнения двух сторон об условиях компромисса слишком отличаются друг от друга, поэтому Тель-Авив оказывает военное давление на группировку.

Премьер резюмировал, что Израиль не позволит ХАМАС восстановить свое "преступное правление" в Газе, а также обозначил захват контрольно-пропускного пункта (КПП) "Рафах" как ключевую цель операции в городе.

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