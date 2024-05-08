Дортмундская «Боруссия» обыграла «ПСЖ» и вышла в финал Лиги Чемпионов

Дортмундская "Боруссия" вышла в финал Лиги Чемпионов. Команда по сумме двух матчей обыграла "ПСЖ", передает Day.Az.

7 мая в Париже на стадионе "Парк де Пренс" был проведен ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Местный "ПСЖ" принимал на своем поле дортмундскую "Боруссию". Напомним, первый матч между этими командами завершился победой немецкого клуба с минимальным счетом.

Сегодня "Боруссия" также выиграла со счетом 1:0. Первый тайм прошел без заброшенных шайб. На 50-й минуте Матс Хуммельс забил победный гол.

Таким образом, для парижан розыгрыш Лиги чемпионов завершен. "Боруссия" же вышла в финал.