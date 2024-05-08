Вниманию пассажиров Бакинского метро

9 мая Бакинский метрополитен изменит режим работы.

Как сообщили Day.Az в ЗАО "Бакинский метрополитен", в течение дня с 07:00 до 21:00 движение поездов на участке Ази Асланов - 28 Мая будет регулироваться с интервалом 2,5 минуты.

Со станции "28 Мая", где пересекаются зеленая и красная линии метро, интервал движения поездов по направлениям "Ичеришехер" и "Дарнагюль" увеличится в два раза.

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