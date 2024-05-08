Мировая торговля нарастит обороты после прошлогоднего спада
Международные организации прогнозируют резкий рост мировых торговых потоков в 2024 году после спада прошлого года, вызванного высокой инфляцией, ростом ставок и низким спросом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом пишет Financial Times опираясь на мнения экспертов из международных организаций.
Как следует из прогнозов ОЭСР, МВФ и ВТО, подъем обусловлен восстановлением экономики США и Китая.
По оценкам ОЭСР, мировая торговля товарами и услугами вырастет на 2,3% в этом году и на 3,3% в следующем после роста всего на 1% в 2023 году.
"Мы видим достаточно позитивные сдвиги в мировой торговле в этом и следующем году", - отметила главный экономист ОЭСР Клэр Ломбарделли.
Она объяснила, что многое связано с "циклическим восстановлением" торговли на фоне общего оживления экономической активности. По ее словам, Китай и страны Восточной Азии станут крупными драйверами подъема.
Рост торговли уже помог увеличить ВВП ведущих экономик ЕС в 1 квартале 2024 года. Так, экспорт Германии в марте вырос на 0,9%, а за квартал - на 3,2%, импорт поднялся на 0,3% и 1,7% соответственно.
"Мы ожидали восстановления внешней торговли еврозоны в этом году, однако экспорт восстановился раньше прогнозов", - сказал экономист Berenberg Саломон Фидлер.
В МВФ также ожидают роста объемов мировой торговли на 3% в 2024 году. ВТО прогнозирует увеличение торговли товарами на 2,6% после падения на 1,2% годом ранее.
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