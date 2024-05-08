В Масаллы задержаны подозреваемые в сбыте наркотиков
В Масаллы задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков.
Как сообщили Day.Az в лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в рамках операции, проведенной сотрудниками Масаллинского районного отдела полиции, был задержан ранее судимый за кражу житель района Рамин Абиев, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. У него было обнаружено 3 кг марихуаны и 1 кг метамфетамина.
В ходе другого оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Масаллинского РОП, были задержаны ранее судимые Ильгар Акперли и Азад Сафаров, также подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. У них были обнаружены героин и метамфетамин.
Все трое арестованы решением суда, расследование по фактам продолжается.
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