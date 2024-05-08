Названы самые продаваемые модели смартфонов

Аналитическая компания Counterpoint опубликовала отчет о мировых продажах смартфонов за первый квартал 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Самым популярным смартфоном начала текущего года оказался флагманский iPhone 15 Pro Max, за которым следуют iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 14, и только на пятом месте - Samsung Galaxy S24 Ultra.

Весь топ-10 самых продаваемых смартфонов составили устройства всего двух компаний - Apple и Samsung. Так, с шестого по десятое места расположились Galaxy 15 5G, Galaxy A54, iPhone 15 Plus, Galaxy S24 и Galaxy A34.

Согласно оценкам Counterpoint, модель 15 Pro Max принесла более 60% выручки от всех смартфонов компании. Кроме того, продажи Pro-версий с 2020 года выросли с 24% до 50%.

Эксперты отмечают, что лидерство 15 Pro Max оказалось неожиданным, так как обычно в первом квартале года покупатели предпочитают базовые версии. Вероятно, это связано с увеличившимся сроком службы смартфонов. Пользователи дольше пользуются своими устройствами и, когда приходит время обновиться, выбирают флагманы линейки.

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