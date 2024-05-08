Норвегия и Молдова подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики

Представители Норвегии и Молдовы подписали меморандум о взаимопонимании в энергетической сфере. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, этот документ закрепил намерение двух стран "развивать и углублять сотрудничество в энергетике" между правительствами, научными сообществами и представителями частного сектора, тем самым обеспечивая безопасность поставок энергоносителей в восточноевропейскую страну.

Хотя в тексте документа, как пишет Reuters, упоминаются также поставки газа, в первую очередь речь идет "о возобновляемых источниках энергии, электрификации и кибербезопасности".

Меморандум подписали норвежский министр нефти и энергетики Терье Осланн и его молдавский коллега Виктор Парликов в Осло.

Молдова переживает энергетический кризис из-за многократно выросших за два года цен на газ и электроэнергию. Это спровоцировало инфляцию, которая превысила 30% в годовом исчислении. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. В стране начались акции протеста оппозиции, которая требует отставки президента Майи Санду и правительства правящей Партии действия и солидарности, проведения досрочных выборов в парламент. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. Оппозиция также возмущена решением властей увеличить военные расходы и требует перенаправить средства в социальную сферу.

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