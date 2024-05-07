Премьер-министр Али Асадов посетил Аныткабир в Анкаре

Находящаяся с официальным визитом в Турции делегация во главе с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым посетила 7 мая в Анкаре Аныткабир - мавзолей, где покоится основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.

Как сообщили Day.Az в Кабинете Министров, премьер-министр Али Асадов возложил венок к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка. Была почтена светлая память великого сына тюркского мира.

Премьер-министр оставил запись в Памятной книге.

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