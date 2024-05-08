В Баку на выставке "Azərbaycanım" будет представлено около 800 работ

В Центре искусств "Хатаи" 13-17 мая пройдет выставка конкурса, проведенного в рамках VII Международного фестиваля детского и юношеского рисунка "Azərbaycanım" (Мой Азербайджан), сообщили Day.Az организаторы мероприятия.

Выставка пройдет при организации Союза художников Азербайджана, Государственной картинной галереи, Центра искусств "Хатаи", Азербайджанского представительства Международного общества акварелистов, и при поддержке министерства культуры, министерства науки и образования Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио", Исполнительной власти Хатаинского района Баку.

Мероприятие посвящено Дню Республики, который отмечается 28 мая.

Выставка пройдет поочередно - 13,14,15,16 и 17 мая, в соответствии с возрастными группами участников.

На конкурс работы в технике акварель на тему "Цветы" отправили 2500 авторов в возрасте от 8 лет до 21 года из Азербайджана, а также из Турции, Ирана, Перу, Литвы, Грузии, Японии, Вьетнама и Индии.

В целом в экспозицию войдут около 800 работ. Авторы 10 лучших работ в каждой возрастной категории получат приглашение на фестиваль.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!