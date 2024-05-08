Армянское лобби мешает Западу понять правду о Карабахе

Сразу после того, как Азербайджан освободил Карабах от армянской оккупации, на эту территорию были организованы визиты официальных и неофициальных иностранных представителей.

За последние четыре года делегации крупных международных туристических сетей, таких как ETIC, MTP, TCC, NomadMania, British Piki Reels и "Шведский клуб 100", несколько раз посетили Карабах и Восточный Зангезур. Кроме того, в прошлом году миссия ООН посетила Карабахский экономический район для наблюдения за ситуацией.

Однако, несмотря на это, факты о Карабахе, вандализме, совершенном режимом армянской хунты против культурных памятников, исторических зданий и мечетей на оккупированных территориях, до сих пор не вызывают решительного осуждения со стороны ведущих органов и институтов Европы. Наоборот, Запад несправедливо защищает Армению в связи с освобождением суверенных территорий Азербайджана.

В комментарии Azernews по этому поводу ирландский историк Патрик Уолш заявил, что предвзятая политика Запада опирается на религиозные мотивы.

"Отношение Запада к конфликту, к сожалению, обусловлено историей, культурой и современной политикой США. Исторический остаток симпатий западных христиан к армянам сохраняется, несмотря на все современные факты", - добавил эксперт.

Уолш отметил, что армяне используют концепцию "демократии" для распространения антитюркской пропаганды.

"Антитюркская пропаганда времен Первой мировой войны и до нее все еще присутствует в сознании Запада. Точно так же армяне воспользовались нынешней вашингтонской идеологией, направленной против России, Китая и Ирана, чтобы поставить себя в "демократический" лагерь против "авторитарных режимов" Востока и Евразии", - подчеркнул историк.

Касаясь официальных и неофициальных поездок в азербайджанский Карабах, эксперт отметил, что эти визиты могут сыграть свою роль в будущем.

"Эти визиты необходимы, чтобы дать более правдивую картину ситуации и для изменения мнения некоторых лиц на Западе. Возможно, это не будет иметь массового воздействия, но Азербайджан, работая против истории, культуры и политики, должен участвовать в такого рода долгосрочной работе, которая принесет дивиденды в будущем", - добавил он.

Патрик Уолш также отметил, что историю Карабаха следует изучать в зарубежных странах, чтобы уменьшить армянскую ложь.

"Дело Азербайджана превосходно, и об этом нужно говорить на Западе для борьбы с армянской дезинформацией, которая есть повсюду", - отметил эксперт.

Историк отметил, что армяне спонсируют некоторых избранных на Западе политиков и представителей организаций, имеющих авторитет на континенте, и это беда.

"Это прискорбный факт жизни из-за преобладания влиятельных армянских групп интересов в некоторых частях Запада, которые спонсируют избранных представителей. Хорошо известно, что группы давления искажают демократический процесс на Западе. Это широко понимают политологи и широкая общественность", - сказал он.

Эксперт также подчеркнул роль армянской диаспоры в Европе как препятствия для того, чтобы услышать правду о Карабахе.

"Они являются фундаментальной частью западной демократии, которая в то же время является препятствием для понимания фактов ситуации. Армяне имеют большое преимущество в этой сфере благодаря своей большой и богатой диаспоре и лоббистским группам. Это просто прискорбный факт жизни, с которым можно бороться только контраргументами". - сказал Уолш в заключение.