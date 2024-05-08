Углубляется конфликт между Пашиняном и Армянской апостольской церковью

Автор: Байрам Эльшадов

Политическая ситуация в Армении продолжает обострятся. В то время, как армянская церковь продолжает использовать радикально настроенные элементы армянского общества для создания антиправительственной протестной волны, политическое руководство страны пытается ослабить позиции духовенства.

Одним из таких шагов стало редактирование списка "армянских религиозных ценностей". Премьер Армении опубликовал в соцсетях новый список национальных ценностей и в него добавил: "Армянская Апостольская Святая церковь, Армянская католическая церковь, Армянская евангелическая церковь. Христианство". Таким образом, он приравнял к Армянской апостольской церкви католическую и евангелическую церкви.

Это стало ответным шагом на действия армянской церкви, которая взяла на себя роль авангарда и катализатора оппозиционного движения.

И для сложившегося кризиса есть объективные причины. Проблема заключается в том, что для многих в Армении неурегулированность армяно-азербайджанских отношений создает благоприятную почву для продвижения собственного влияния. Армянская церковь является одной из сторон, заинтересованных в продолжении конфликта между Баку и Ереваном, как и армянская диаспора. Основной причиной для этого является то, что и церковь и диаспора долгое время использовали конфликт на Южном Кавказе, как основное направление своей деятельности.

События последних недель указывают на то, что армянская церковь пытается укрепить свои позиции в качестве политической силы в Армении и использовать свой авторитет для изменения политического ландшафта страны. При этом, армянская церковь не предлагает серьезной альтернативы. В качестве основного нарратива предлагается необходимость "продолжения сопротивления Азербайджану", что создает весьма опасную ситуацию.

Учитывая то, что ААЦ пытается использовать свой потенциал в политических целях, тот факт, что армянское правительство идет на шаги, направленные на ограничение влияния церкви в политической и общественной жизни страны не является сюрпризом. Учитывая динамику, можно сделать предположение о том, что конфликт между Пашиняном и ААЦ далек от завершения.

Весьма вероятно, что следующий виток эскалации напраяжения между двумя сторонами внутриармянского конфликта будет связан с ответом армянской церкви на действия Пашиняна. И такое развитие событий может привести к тому, что обе стороны будут пытаться "наказать" своего противника с каждым витком напряжения все сильнее.

Таким образом, имеющаяся ситуация способствует углублению внутриполитического напряжения между двумя противоборствующими сторонами. Шаг Пашиняна, направленный против армянской церкви, стал весьма первым серьезным индикатором, указывающим на то, что правительство намерено ослабить позиции церкви.