Вводится новая система информирования об изменении погоды
Информация о гидрометеорологических явлениях во время ежедневных метеопрогнозов будет доводиться до внимания населения в более понятной форме по шкале "Цветовая система для предупреждения", сообщает Day.Az.
В соответствии с новым механизмом, представленным Национальной гидрометеорологической службой, будут применяться 3 цветовые шкалы - желтая, оранжевая и красная.
Если предупреждение о погоде представлено в желтой цветовой шкале, это означает, что на некоторых территориях прогнозируются малые метеорологические риски.
Предупреждение с использованием оранжевого цвета указывает на высокие метеорологические риски для общественной безопасности, жилых помещений и имущества. Важно обязательно следовать предупреждениям и советам в связи с этим.
Если предупреждение о погоде сделано красным цветом, это означает, что существует очень высокий метеорологический риск, то есть экстремальный риск для общественной безопасности, жилых помещений и имущества. Предупреждения с этим цветом будут использоваться во время сильных штормов и бурь, ураганов
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