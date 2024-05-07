https://news.day.az/officialchronicle/1658456.html От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь премьер-министра Словакии Роберта Фицо
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь премьер-министра Словакии Роберта Фицо
7 мая от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный обед в честь премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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