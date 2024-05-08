В Анкаре состоялся турецко-азербайджанский бизнес-форум

В столице Турции Анкаре состоялся турецко-азербайджанский бизнес-форум.

Как сообщает Day.Az, форум состоялся в рамках 11-го заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией при сотрудничестве Совета по внешнеэкономическим связям и Объединения торговых палат и бирж Турции (TOBB).

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