Турецкий регулятор оштрафовал Meta

Антимонопольный регулятор Турции - Совет по конкуренции - наложил на корпорацию Meta штрафы в размере 1,23 млрд лир (около $38,5 млн) по двум завершенным разбирательствам о деятельности компании. Об этом сообщил телеканал TRT со ссылкой на решение регулятора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Штрафы выписаны в рамках двух отдельных разбирательств, которые регулятор с 2023 года ввел против американской корпорации. Одно из них касалось соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера Whatsapp. В числе претензий была обязательная передача личных данных пользователей этих сервисов другим подразделениям Meta, а также то, что политика управления данными аккаунтов ставила барьеры для других участников рынка в сферах соцсетей и рекламы. По этому делу корпорация оштрафована на 346 млн лир (около $10,8 млн) единовременно и еще на 552 млн лир (около $17,2 млн). В последнюю сумму вошли ежедневные штрафы Meta, которые она должна выплатить по решению регулятора за каждый из 115 дней с начала расследования в декабре прошлого года, по $150 тыс. в сутки.

Второй штраф выписан по итогам расследования в отношении соцсети Threads. Это 335,7 млн лир или около $10,5 млн. К Threads у Анкары были претензии в контексте нарушений правил здоровой конкуренции на рынке. Главной претензией является объединение аккаунтов в соцсетях Instagram и Threads. У пользователей нет возможности отказаться от этого, подчеркивает регулятор в материалах дела, и такая ситуация, как утверждается, "нанесет непоправимый ущерб" для здорового развития конкуренции в этом секторе в сфере рекламы, которую получают пользователи.

В марте по этому эпизоду регулятор ввел в отношении Meta временные ограничительные меры и дал 60-дневный срок для приведения работы ресурсов в соответствие с турецким законодательством, введя также ежедневный штраф (около $154 тыс.). После 29 апреля 2024 года Threads по решению Meta перестал быть доступным в республике. В связи с тем, что сервис ушел с рынка, ежедневный штраф был отменен и наложен единовременный.

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