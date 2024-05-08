От ультралибералов до ультраправых – на выборах в Европарламент ожидаются сюрпризы

Автор: Лейла Таривердиева

В начале июня Европа будет выбирать новый состав Европарламента. Граждане 27 стран выберут 720 депутатов, которые будут определять состав главных структур Евросоюза. То есть от того, кто получит мандаты ЕП, зависит, кем и как будет формироваться европейская политика на ближайшие годы.

Азербайджан не является членом Евросоюза, однако он - составная часть континента и член международного сообщества. Европа является его ключевым партнером, и потому выборы в ЕП не кажутся нам процессом, не касающимся нашего региона и происходящим где-то на другой планете. Нынешний состав Европарламента, как всем известно, доставляет нашей стране определенные неудобства.

По мнению большинства аналитиков, новый состав Европарламента будет иметь резкий правый уклон. Это будет естественным финалом шествия гипертрофированного либерализма, продолжавшегося в Европе несколько десятилетий.

Если либерализм - это понятие со знаком "плюс", то ультралиберализм сопровождается огромным знаком "минус". Все хорошо в меру, даже полезное в большом количестве может превратиться в яд. Само по себе понятие либерализма не содержит угроз. Либерализм - это романтика, часто балансирующая в политике на грани экзальтации. И это обязательно происходит, когда это становится кому-то нужно. Либо когда пороки и вседозволенность возводятся в ранг идеала и начинают теснить нравственные нормы и право других людей думать иначе.

Открываем "Дипломатический словарь" и читаем: "Ультралиберализм - это идеологическое течение, выступающее крайней формой либерализма, нацеленное на создание аморфного общества "свободных личностей" через слом государства, общественных институтов, традиционных ценностей и норм морали".

Как раз эти процессы наблюдаются сегодня в западном мире, и особенно ревностно топчется мораль почему-то именно в Европе. Это дает знать о себе во многих аспектах - в пикантной ориентации членов правящих кабинетов ряда стран, в свободе разжигать религиозную и национальную ненависть, в разрушении института семьи, в кризисе нравственных скреп и так далее. В режиме реального времени можно наблюдать, как рушится на Западе институт семьи, какие уродливые формы приобретает искусство. Это не антизападная пропаганда, а просто констатация фактов. Это правда от людей, мечтавших о жизни в европейском либеральном обществе, но не сумевших в нем найти себе места. Потому что эти люди не могли понять, как это возможно, что сыну в школе запрещают называть свой пол, а какие-то социальные службы могут запросто отобрать ребенка у родителей, если соседи заявят куда следует, что те не разрешают мальчику носить платье и играть в куклы. Человеку, приехавшему из страны, где разделение на мальчиков и девочек еще существует, трудно такое понять и принять. Есть семьи, вернувшиеся из Европы в Азербайджан именно по этой причине.

Либерализм без границ сравним с диктатурой и вступает в противоречие с демократическими ценностями, которыми так гордится Европа. Диктат пропаганды ЛГБТ на Западе перешел все границы. По отношению к гей-сообществу оцениваются политики и даже целые страны, лояльность к этому вопросу все чаще ставится условием лояльности со стороны Евросоюза. Особенно показателен в этом плане пример Венгрии. В июне 2021 года в этой стране был принят закон о защите прав детей, который Евросоюз и Еврокомиссия резко осудили как "дискриминирующий сексуальные меньшинства". На обрушившуюся на него критику премьер-министр Виктор Орбан ответил так: "На кону - будущее наших детей, и мы не вправе отступить". Шантаж со стороны ЕС продолжается по сей день. От Венгрии требуют впустить мигрантов и разрешить ЛГБТ-пропаганду в школах, шантажируя ее 20 миллиардами евро, которые предназначены ей, но удерживаются в фондах. Однако в Будапеште считают, что будущее детей и внуков важнее денег.

Надо сказать, что Венгрия в этом плане находится в меньшинстве. Большинство же стран Евросоюза уже подсели на иглу ультралиберализма или же просто боятся шантажа. Страдают от этого и страны, еще не принятые в "европейскую семью". Грузия, с одной стороны, стремящаяся в ЕС, с другой, пытается сохранить собственные ценности. Помимо закона об иноагентах, предметом возмущения в Евросоюзе стала и поправка к конституции, призванная защитить семейные ценности и несовершеннолетних, предложенная правящей партией в апреле этого года. У Азербайджана, не думающего о евроинтеграции, подобных проблем нет, но Грузии приходится соответствовать и одновременно защищать себя от проникновения ультралиберальных идей. Все настолько серьезно, что правящая партия считает необходимым закрепить в основном законе, что брак это только и только союз одного генетического мужчины и одной генетической женщины. Внесение такой поправки в Конституцию дает надежду защититься от навязываемых Европой однополых браков, "замуровать эту дверь". Разумеется, оппозиция и так называемое гражданское общество эти намерения правящих кругов раскритиковали.

После того, как в 60-е годы ультралиберализм начал успешно подтачивать на Западе институт семьи, в 70-е он взялся за сокращение роли государства. Государства максимально сокращают свою роль, отдавая обществам полную свободу. Ультралиберальные постулаты сегодня принимают форму анархии. Это можно видеть по акциям протеста, вспыхивающим в странах Евросоюза. Особенно стоит отметить беспорядки во Франции. Сразу скажем, что эти протесты ни к чему ни разу не привели. То есть требования протестующих, как правило, не выполняются, а сами протестующие через пару недель после начала протестов вообще забывают, ради чего громят страну. Да, каждый имеет право на протест, но в странах победившего ультралиберализма каждый человек, похоже, имеет право на неограниченные действия в рамках своего протеста. Разгром, устраиваемый во время беспорядков, стал характерной особенностью французского бунта. Ультралиберализм дает свободу действий вандалам, мародерам и прочим преступникам. Разбитые витрины, разграбленные магазины, сожженные автомобили ни в чем неповинных граждан - это есть проявление свободы. А с каким удовольствием и последовательностью протестующие фермеры во Франции, Германии и ряде других стран ЕС превращают свои города в свалки экскрементов? И такое поведение уже стало нормой.

Конечной целью гипертрофированного либерализма является разрушение общества. До разрушения государств, слава богу, пока не дошло, но трансформация либеральных ценностей в своего рода диктатуру налицо. Западная либеральная идея давно вышла за пределы основополагающего принципа, гласящего, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Согласно новому прочтению этой мудрой фразы, свобода каждого человека безгранична.

Ультралиберализм привел к извращению гендерного вопроса не только в плане ЛГБТ, но и в плане прав женщин. Прогрессивное движение за права женщин вылилось в агрессивный феминизм. Такое впечатление, что предоставлять женщинам равные с мужчинами права никто не собирался с самого начала, и потому женское движение было аккуратно перенаправлено в русло истеричного протеста и невнятных требований. Невнятных, потому что на важных постах в Евросоюзе и в правительствах многих государств Европы вроде как находятся женщины, и это делает суть самого протеста непонятной. Но мы видим, что времена таких глыб, как Маргарет Тэтчер или Ангела Меркель в европейской политике прошли. Правда, это не означает, что среди когорты политиков-мужчин в Европе много харизматичных фигур. Тут ситуация даже хуже, потому что избыточный либерализм и тренд на отказ от законов природы превратил правящие круги некоторых стран в сборище опереточных персонажей.

Как все это может отразиться на выборах в Европарламент? По мнению многих аналитиков, это может привести к победе ультраправых во многих странах ЕС.

Почетный профессор права Таллиннского университета Рейн Мюллерсон несколько лет назад выступил с обширной статьей "Как либерализм вступил в конфликт с демократией", в которой вывел следующую формулу. На Западе сегодня формируется конфликтная ситуация, когда среди европейских элит превалируют либеральные идеи, в то время как близкие простым людям демократические ценности все чаще выражают популистские правые партии.

Что это значит? Это значит, что гипертрофированный либерализм вывел на авансцену ультраправых, играющих на чаяниях людей. Ультраправые популисты в противовес правящим кругам играют на простых человеческих ценностях, от которых людям на самом деле вовсе не хочется отказываться. Философия проста - правящие элиты, увлекшись либерализмом и оставив обществам якобы полную свободу, потеряли в этих обществах влияние. В реальности продвигаемые истеблишментом Евросоюза гиперлиберальные идеи вовсе не нравятся широким массам. Думается, если бы среди граждан стран ЕС был бы проведен опрос на предмет той же пропаганды ЛГБТ в школах, большинство проголосовало бы против. Этот тренд насаждается, подается как преимущество, как поощрение сексуальных извращений и пропуск ко многим благам. Но это развлечение для политиков, кинозвезд и звезд шоу-бизнеса. А также для тинейджеров в пубертатном периоде. Большинство же обычных людей хотят жить нормальной и соответствующей их природе жизнью. То, что желание быть нормальным не приветствуется, создает определенный кризис. Противоречия между естественной природой и политическими трендами заставляют людей прислушиваться к правым партиям, которые, сориентировавшись, встали на защиту традиционных ценностей - семейных, нравственных и религиозных. Насколько их лозунги искренни - большой вопрос. Но людям ведь надо кому-то верить. Их все больше возмущает, что их правительства и структуры ЕС зацикливаются на правах ЛГБТ и совершенно не думают о реально насущных проблемах других групп населения.

Националистические и ультраправые популисты Европы об этих проблемах подумать обещают, в связи с чем растет доверие к ним. По оценкам европейских экспертов, как минимум четверть избирателей поддержат тех кандидатов на выборах в Европарламент, кто выступает за прекращение потока мигрантов и возврат к традиционным ценностям. Вовсе неслучайно, что националистка Мари Ле Пен регулярно выходит во второй тур президентских выборов во Франции. Ультраправая партия премьер-министра Италии Джорджи Мелони "Братья Италии" так же пользуется большой популярностью среди итальянцев. Эта партия лидирует в Италии, согласно опросу, проведенному Euronews в конце апреля по поводу выборов в ЕП. Госпожа Мелони выступает против поддержки ЛГБТ-сообщества и легализации абортов, что согласуется с мнением большинства итальянцев, как известно, приверженных традиционным ценностям и религии.

Кризисы на пространстве Евросоюза усилили позиции и евроскептиков. И это уже не только консервативные страны Восточной Европы. Согласно докладу аналитического центра Европейского совета по международным отношениям (ECFR), после выборов почти половина кресел в Европарламенте будет принадлежать депутатам, не входящим в коалицию трех центристских фракций - EPP (Европейская народная партия), S&D (Прогрессивный альянс социалистов и демократов ) и Renew ("Обновляя Европу"). Вперед выйдут правые популисты. ECFR прогнозирует, что в девяти странах ЕС одержат победу евроскептики и правые, а еще в девяти они войдут в тройку лидеров.

И это будет вполне закономерно.