Euronews о скандальных депутатах Европарламента

Европейские журналисты серьезно озаботились внутренними проблемами Европейского Парламента, который долгое время критикуется жителями стран ЕС.

Как передает Day.Az, на сайте телеканала Euronews опубликована статья, посвящённая политическим проблемам депутатов Европейского парламента.

Ниже приведен перевод основных моментов статьи.

"Депутаты Европарламента могут потерять политические позиции самыми разными способами. Уже 50 парламентариев остались без политических групп. Но как же это произошло?

Политическое внимание в преддверии выборов в ЕС было сосредоточено на крупных политических партиях, особенно в связи с перспективой роста правых группировок. Но существует тенденция, которая, вероятно, продолжится. Это десятки евродепутатов, которые не принадлежат ни к какой политической группе.

В феврале 2020 года, сразу после ухода британских депутатов в связи с Brexit, в ЕС было всего 28 независимых законодателей. Теперь их 50. Согласно опросу Ipsos, независимые кандидаты могут занять 68 из 720 мест на июньских общеевропейских выборах.

Причины такой тенденции могут быть разные. От романтики до футбола, от коррупции до оскорблений со стороны босса.

Скандал

В декабре 2022 года Европейский парламент столкнулся с обвинениями в том, что иностранные деятели пытаются вмешаться в его процессы с помощью взяток. Продолжающийся политический скандал стал крупнейшим в истории института ЕС, повлияв на его авторитет и доверие граждан.

Он стал известен как "Катар-гейт" и привел к ряду внутренних реформ и аресту восьми человек. Среди них - три бывших евродепутата-социалиста, которым сейчас предъявлены предварительные обвинения: Ева Кайли, Андреа Коццолино и Марк Тарабелла.

Кайли в то время являлась вице-президентом Европарламента, а затем была исключена из группы "Социалисты и демократы" из-за обвинений в коррупции и отмывании денег.

Это не единственный скандал, разразившийся в ЕП за последнее время. В начале этого года латвийского евродепутата Татьяну Жданок обвинили в шпионаже в пользу Кремля, хотя она опровергла эти обвинения.

По сообщениям СМИ, другие латвийские евродепутаты предупреждают, что Жданок может быть не единственной.

Обидчики

Французский ультраправый евродепутат Эрве Ювин был осужден за домашнее насилие в ноябре 2022 года. Партия "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен исключила его, и с тех пор Ювен работает в бюджетном комитете Европарламента в качестве независимого депутата.

На другом конце политического спектра левый евродепутат от Греции Алексис Георгулис обвиняется в изнасиловании, что привело к его исключению из партии "СИРИЗА". В прошлом году бельгийские власти потребовали лишить его иммунитета.

Всего пару месяцев спустя поступило 13 отдельных сообщений о "неуместном и агрессивном" поведении французского евродепутата Анны-Софи Пеллетье по отношению к помощникам. Партия "Непокорная Франция" объявила о ее исключении в декабре 2023 года.

Неудачники

Иногда евродепутаты уходят из партий, потому что политика перестаёт работать.

В январе 2022 года лидер немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Йорг Мойтен подал в отставку из-за опасений, что его партия слишком сильно дрейфует вправо.

"Я слышу совершенно явные отголоски тоталитаризма", - сказал он немецким СМИ.

В октябре 2023 года европейские социалисты приостановила членство трех словацких депутатов - Моники Бенёвы, Роберта Хайселя и Катарины Рот Неведаловой.

"Коалиционная сделка не совместима с прогрессивными ценностями", - говорится в заявлении "Социалистов и демократов", в котором приводятся позиции по вопросам войны в Украине, миграции и верховенства закона.

Иконоборцы

Иногда причины, по которым евродепутаты покидают политическую группу, не поддаются четкой классификации - и основания для их ухода столь же уникальны, как и их политика.

Так произошло с ультраправым евродепутатом Франческо Донато, которая была настолько против мер Covid-19, поддержанных ее партией, что вышла из нее.

Бывший евродепутат от "зеленых" Мартин Бушманн ушел в отставку из-за откровений о том, что в 1990-х годах он состоял в немецкой ультраправой партии NPD.

Евродепутат от Греции Теодорос Загоракис решил покинуть свою партию из-за любви к футболу. Будучи бывшим президентом футбольного клуба ПАОК, Загоракис, очевидно, не мог смириться с решением об исключении клуба из высшей лиги Греции", - говорится в статье.

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