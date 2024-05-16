Франция введет войска в Новую Каледонию

Французские власти приняли решение использовать военных для охраны морских портов и аэропортов Новой Каледонии, заморской территории Франции, в связи с продолжающимися беспорядками. Премьер-министр Габриэль Атталь сообщил об этом на открытии заседания кризисного штаба при МВД республики, передает Day.Az.

13 мая в столице Новой Каледонии - городе Нумеа - демонстрация протеста против французского законопроекта о расширении избирательного корпуса на местных выборах переросла в беспорядки.

15 мая Елисейский дворец объявил о введении чрезвычайного положения в Новой Каледонии на 12 дней. Кроме того, власти направят подкрепление в виде 500 полицейских и жандармов к уже находящимся на местах 1,8 тысячам.

2 апреля законопроект, предусматривающий право участия в региональных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет, был одобрен Сенатом (верхней палатой) парламента Франции. До этого правом голоса обладали только граждане, внесенные в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года. 14 мая законопроект утвердили депутаты Национального собрания (нижней палаты). Финальное утверждение документа должно произойти на совместном заседании двух палат парламента в Версале в начале июня.

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