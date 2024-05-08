https://news.day.az/world/1658784.html Армения прекращает участие в финансировании деятельности ОДКБ
Армения прекращает участие в финансировании деятельности ОДКБ
Армения прекращает участие в финансировании деятельности ОДКБ.
Отметим, что ранее Пашиняна заявил, что ОДКБ не существует в качестве механизма, на который страны-члены, Россия, Армения и остальные, могут надеяться, передает Day.Az.
"И это обосновывается реакцией ОДКБ и заявлениями некоторых стран-членов. Наше общество нам говорит: почему вы продолжаете оставаться членом ОДКБ? Говоря откровенно, у меня нет ответа на этот вопрос", - сказал Пашинян.
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