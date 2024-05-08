Армения прекращает участие в финансировании деятельности ОДКБ.

Отметим, что ранее Пашиняна заявил, что ОДКБ не существует в качестве механизма, на который страны-члены, Россия, Армения и остальные, могут надеяться, передает Day.Az.

"И это обосновывается реакцией ОДКБ и заявлениями некоторых стран-членов. Наше общество нам говорит: почему вы продолжаете оставаться членом ОДКБ? Говоря откровенно, у меня нет ответа на этот вопрос", - сказал Пашинян.