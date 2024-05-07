https://news.day.az/politics/1658504.html Завершился официальный визит премьер-министра Словакии в Азербайджан
Завершился официальный визит премьер-министра Словакии в Азербайджан
7 мая завершился официальный визит премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра был выстроен почетный караул.
Премьер-министра Словакии Роберта Фицо в аэропорту провожали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.
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