Великобритания вышлет российского военного атташе

Лондон вышлет российского военного атташе, заявил министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли. Его цитирует Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам главы МВД, соответствующее решение является реакцией на "злонамеренную деятельность России по всей Европе и в Великобритании". Клеверли добавил, что британские власти также намерены ввести ограничения на выдачу виз российским дипломатам.

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