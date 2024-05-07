Международное рейтинговое агентство Moody's по итогам очередной оценки подтвердило рейтинг Kapital Bank. Этот рейтинг считается одним из самых высоких среди банков страны.

Агентство подтвердило долгосрочный депозитный рейтинг банка в национальной и иностранной валюте на уровне "Ва2", а также рейтинг базового уровня платежеспособности (BCA) на уровне "Ва3". Прогноз по рейтингу Kapital Bank остается "стабильным". В отчете агентства говорится, что этот показатель отражает ожидаемое улучшение качества кредитного портфеля банка в ближайшие 12-18 месяцев.

"Определение рейтинга BCA Kapital Bank на уровне "Ва3" и рейтинга долгосрочных депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне "Ва2" является показателем cбалансированного кредитного портфеля банка, в том числе высокого уровня доходности и достаточности капитала. По итогам 2023 года доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле составила всего 2%. Солидная капитализация и высокая доходность банка с показателем TCE/RWA 13% -14% к концу 2023 года позволяют банку избежать потенциальных убытков и своевременно выплачивать дивиденды, как это было в предыдущие годы", - отмечается в отчете. Рейтинговое агентство также ожидает, что ликвидность банка останется на высоком уровне в ближайшие 12-18 месяцев.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 118 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.