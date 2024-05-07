Международное рейтинговое агентство Moody's опубликовало рейтинговую оценку Kapital Bank (R)
Международное рейтинговое агентство Moody's по итогам очередной оценки подтвердило рейтинг Kapital Bank. Этот рейтинг считается одним из самых высоких среди банков страны.
Агентство подтвердило долгосрочный депозитный рейтинг банка в национальной и иностранной валюте на уровне "Ва2", а также рейтинг базового уровня платежеспособности (BCA) на уровне "Ва3". Прогноз по рейтингу Kapital Bank остается "стабильным". В отчете агентства говорится, что этот показатель отражает ожидаемое улучшение качества кредитного портфеля банка в ближайшие 12-18 месяцев.
"Определение рейтинга BCA Kapital Bank на уровне "Ва3" и рейтинга долгосрочных депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне "Ва2" является показателем cбалансированного кредитного портфеля банка, в том числе высокого уровня доходности и достаточности капитала. По итогам 2023 года доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле составила всего 2%. Солидная капитализация и высокая доходность банка с показателем TCE/RWA 13% -14% к концу 2023 года позволяют банку избежать потенциальных убытков и своевременно выплачивать дивиденды, как это было в предыдущие годы", - отмечается в отчете. Рейтинговое агентство также ожидает, что ликвидность банка останется на высоком уровне в ближайшие 12-18 месяцев.
Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 118 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.
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