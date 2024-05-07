Началась выдача разрешений на деятельность такси

Более 600 водителей уже обратились в Азербайджанское агентство наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта и получили разрешения на деятельность такси.

Об этом сообщили Day.Az во вторник в агентстве.

Согласно информации, выдача разрешений осуществляется в электронном виде через подсистему "Перевозчики" информационной системы "AYNA", созданной агентством. Пользователи, перейдя по ссылке https://e-xidmet.ayna.gov.az, должны выбрать раздел "Заявки" на выдачу разрешения в сфере пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом. Поскольку электронная система интегрирована в информационные системы соответствующих государственных органов, количество запрашиваемых документов сведено к минимуму, появилась возможность приложить к заявлению отсканированные копии других необходимых документов.

Отметим, что в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, не имеющих указанного разрешения, а также операторов заказа такси, передающих заказы лицам без наличия разрешения, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях будут применяться меры административного взыскания.