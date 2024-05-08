Cтраны могут установить новую цель климатического финансирования на COP29

Ожидается, что на COP29 в Баку страны выступят с новой глобальной целью по предоставлению климатического финансирования более бедным странам.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом в интервью The Guardian сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев.

По словам Бабаева, эта инициатива поможет более бедным странам сократить выбросы парниковых газов и адаптироваться к последствиям экстремальных погодных условий.

"Правительства некоторых стран глобального юга призывают к тому, чтобы эти суммы превысили 1 триллион долларов в год.

Потребуются крупные суммы, чтобы помочь бедным странам обновить свои планы по сокращению выбросов, известные как взносы, определяемые на национальном уровне, в соответствии с необходимостью ограничить повышение температуры на 1,5°C выше доиндустриального уровня. Это похоже на треугольник, одна сторона которого - это прозрачность, то есть доверие между сторонами. Другая сторона - финансы, и третья - национальные взносы", - отметил он.

Мухтар Бабаев также призвал страны представить свои отчеты заблаговременно до COP29, чтобы выйти из финансового тупика.

Он упомянул, что демонстрируя активные меры по сокращению выбросов, адаптацию к последствиям климатического кризиса и прозрачное управление климатическим финансированием, развитые страны будут реже отказывать бедным в такой финансовой поддержке.

"Если все эти стороны добьются успеха, если страны представят прозрачную картину своей деятельности, это также будет очень хорошим аргументом для развитого мира в реализации приоритетов развивающегося мира. Мы хотели бы стать связующим звеном", - добавил он.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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