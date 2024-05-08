Пакистан и Иран достроят газопровод вопреки предупреждениям США

Заместитель премьера Пакистана, глава министерства иностранных дел Исхак Дар выразил уверенность в достройке магистрального газопровода "Мир" с Ираном, несмотря на предостережения США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"США заявили, что не поддерживают реализацию проекта газопровода Пакистан-Иран и предупредили о риске санкций при ведении бизнеса с Тегераном. Мы должны руководствоваться собственными интересами и действовать в соответствии с ними, независимо от того, что говорят США или другие страны", - цитирует выступление Дара на пресс-конференции в Исламабаде газета Dawn.

Пакистан не уступит никакому диктату. "Пакистан - суверенное государство, мы уважаем суверенитет других стран и ожидаем, что и они будут уважать суверенитет Пакистана", - подчеркнул он.

Ранее правительство Пакистана дало высокую оценку состоявшемуся в апреле официальному визиту в Исламабад президента Ирана Эбрахима Раиси, в ходе которого обсуждалась достройка газопровода "Мир", несмотря на геополитические проблемы и возможные американские санкции.

23 апреля США предупредили Пакистан о последствиях его экономического сотрудничества с Ираном. Представитель Госдепартамента дал понять, что такие действия создают "потенциальный риск американских санкций".

По соглашению с Ираном Пакистан обязался построить свой участок трубопровода к январю 2015 года, но его возведение так и не закончилось из-за санкций США в отношении Тегерана и отказа Вашингтона разрешить завершение строительства газопровода. В начале апреля Пакистан приступил к строительству своего участка газопровода от города Гвадар (юго-западная провинция Белуджистан) до иранской границы, чтобы избежать в международном арбитражном суде штрафа в размере $18 млрд в связи с задержками в сооружении и вводе в строй этой газовой артерии.

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