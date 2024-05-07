Последствия сильного ветра в Баку

Сильный ветер в Баку повалил деревья и сломал ветви, передает во вторник Day.Az.

На фото видны последствия ураганного ветра в Насиминском районе столицы.

Напомним, что сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются переменные дожди, в отдельных районах полуострова интенсивные ливни и грозы. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Северо-западный ветер стихнет после полудня.

Температура воздуха составит ночью 10-12° тепла, днем 13-15° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - 70-80%.

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