https://news.day.az/society/1658474.html Последствия сильного ветра в Баку - ФОТО
Последствия сильного ветра в Баку - ФОТО
Сильный ветер в Баку повалил деревья и сломал ветви, передает во вторник Day.Az.
На фото видны последствия ураганного ветра в Насиминском районе столицы.
Напомним, что сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются переменные дожди, в отдельных районах полуострова интенсивные ливни и грозы. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Северо-западный ветер стихнет после полудня.
Температура воздуха составит ночью 10-12° тепла, днем 13-15° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - 70-80%.
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