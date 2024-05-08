Китай продолжил скупать золото рекордными темпами

Народный банк Китая (НБК) увеличил свои золотые резервы еще на 1,87 тонны в апреле текущего 2023 года, продлив беспрецедентную покупательную активность, которая помогла поднять цены на драгоценный металл до рекордных высот. Как передает Day.Az, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные НБК.

По данным Всемирного золотого совета, крупнейшие центробанки мира, особенно китайский, были главными покупателями золота в первом квартале нынешнего года, установив рекорд по объемам приобретенного драгметалла за этот период.

"Спрос со стороны центральных банков достиг самого высокого уровня, способствуя росту цен на золото", - отмечается в отчете организации.

Котировки металла поднимались выше $2400 за унцию в апреле, несмотря на сильный доллар США и упорную инфляцию в Штатах, которые обычно сдерживают подъем стоимости золота.

Аналитики также отмечают повышенный спрос на золото со стороны китайских потребителей, а также инвесторов, стремящихся сберечь капиталы из-за конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке.

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