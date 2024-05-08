https://news.day.az/world/1658576.html Страны ЕС обозначили сроки для согласования антироссийских санкций - СМИ
Страны ЕС обозначили сроки для согласования антироссийских санкций - СМИ
Страны ЕС должны согласовать 14-й пакет санкций против РФ до июля.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал EUobserver.
По его данным, Евросоюз включит в него 52 российские и иностранные компании, подозреваемые сообществом в поставках запрещенной продукции в РФ. Под запрещенной продукцией подразумеваются, в частности, компоненты беспилотников.
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