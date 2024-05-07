Президент Ильхам Алиев: Сегодня открывается новая страница в отношениях Словакии и Азербайджана

Сегодня открывается новая страница в словацко-азербайджанских отношениях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

"Надеюсь, что наш совместный путь будет очень успешным", - отметил глава государства.