https://news.day.az/officialchronicle/1658395.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня открывается новая страница в отношениях Словакии и Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Сегодня открывается новая страница в отношениях Словакии и Азербайджана
Сегодня открывается новая страница в словацко-азербайджанских отношениях.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
"Надеюсь, что наш совместный путь будет очень успешным", - отметил глава государства.
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