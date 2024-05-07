Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступили с заявлениями для прессы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступили с заявлениями для прессы, сообщает в вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется