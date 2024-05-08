София, Братислава, Будапешт, Бухарест: рост влияния Азербайджана в Восточной Европе

Автор: Акпер Гасанов

Азербайджан все более активно развивает связи со странами Восточной Европы. Очередным важным шагом в этом направлении стал официальный визит в Баку президента Болгарии Румена Радева. Замечу, что в состав болгарской делегации вошли служебный министр энергетики Владимир Малинов, председатель парламентской Группы дружбы Болгария-Азербайджан Хамид Хамид и представители бизнеса. И совершенно прав был Румен Радев, когда указал на то, что наши страны связывают дружба, партнерство и взаимное уважение.

"Стратегический диалог ведется на высоком уровне. Это четвертая встреча за последний период. Все это создает основу экономического процветания для всего Южного Кавказа", - сказал он. Действительно, еще в марте 2015 года в рамках официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Болгарию была подписана "Совместная Декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Республикой Болгария". С тех пор отношения между Баку и Софией сильно углубились и расширились. Подтверждением чему стало подписанная сегодня президентами наших стран Декларация об усилении стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией.

Замечу, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев особо подчеркнул, что экспорт азербайджанского газа в Болгарию год от года растет. "В прошлом году на рынок Болгарии было транспортировано 1 млрд 250 млн кубометров азербайджанского газа. Для сравнения могу сказать, что в 2022 году эта цифра составляла всего 600 млн", - отметил глава нашего государства. Президент Болгарии также заметил, что сотрудничество в области энергетики между странами очень важно.

"В 2022 было подписано соглашение между Азербайджаном, Грецией, Болгарией. ЕС тоже приветствовал эту инициативу. После этого еще раз Президент Алиев посетил Болгарию и мы подписали документ по реализации инициативы "Кольцо солидарности", которая является очень важной для энергообеспечения всего региона. Также в Софии открылся офис SOCAR",- сказал Румен Радев. Тут важно напомнить, что инициатива "Кольцо солидарности" была предложена президентом Болгарии в октябре 2022 года и получила поддержку у Европейской комиссии.

Она нацелена на повышение безопасности поставок природного газа в Центральную и Юго-Восточную Европу. STRING предусматривает поставку в ЕС дополнительных объемов природного газа из Каспийского моря через Южный газовый коридор и использование существующей транспортной инфраструктуры Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии. Участники проекта уверены, что его можно реализовать в кратчайшие сроки и с минимальными затратами на небольшую модернизацию существующей сети.

Называются и конкретные цифры. Уже подсчитано, что поставки азербайджанского газа в Европу в рамках инициативы "Кольцо солидарности" (STRING) могут составить 5 млрд кубометров в год на начальном этапе. Таким образом, наша страна укрепит свои позиции в качестве государства, играющего важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности всего Старого Света, в том числе и государств Восточной Европы.

При этом, Азербайджан ведет очень активную работу со странами-партнерами, в том числе с Болгарией, по кабелю зеленой энергии. Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Болгарии. Подчеркнув, что технико-экономическое обоснование, которое будет готово через несколько месяцев, станет прекрасной основой для начала работ, глава нашего государства отметил: "Таким образом, Азербайджан проявит себя как поставщик в Европу не только нефти и газа, но и зеленой энергии. Потенциал достаточно широк, и мы поговорим об этом также на конференции СОР29 в конце года".

Напомню, что правительства Азербайджана, Венгрии, Грузии и Румынии 17 декабря 2022 года в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и доставки зеленой энергии. Оно предусматривает прокладку по дну Черного моря кабеля для передачи электроэнергии мощностью 1 ГВт. Протяженность линии составит 1 195 км, она предназначена для поставок производимой в Азербайджане электроэнергии через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.

Как видим, наша страна снова демонстрирует готовность и способность участвовать в реализации грандиозных проектов, которые принесут пользу большому числу стран Европы. В этой связи важно добавить, что буквально вчера завершился визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Азербайджан. В его ходе Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Словакии Роберт Фицо подписали важный документ - Декларацию о стратегическом партнерстве двух стран. Кроме того, министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев и заместитель премьер-министра Словакии, министр обороны Роберт Калинак подписали "Меморандум о взаимопонимании" в сфере военно-технического сотрудничества.

"Я поддержал развитие оборонной промышленности в Словакии. Мы обсудили с господином Президентом [Ильхамом Алиевым] некоторые проекты [совместное производство вооружения]. Технологии будут от Словакии, а финансы - от Азербайджана. Производимое вооружение либо будет экспортироваться, либо останется в Азербайджане. Как вам известно, война в Украине полностью изменила параметры. В настоящее время есть серьезная нехватка оружия. Думаю, если нам это удастся, то может принести пользу обеим странам", - заявил Фицо в интервью Азертадж и АзТВ.

Такое положение вещей вызывает шок и трепет у армянских СМИ. Они вспомнили о том, что 16 апреля президент Сербии Александр Вучич позвонил главе нашего государства и проинформировав его о давлении, которому в последнее время подвергается Сербия, попросил поддержки дружественного азербайджанского народа. Кроме того, армянские СМИ вспоминают и то, что недавно министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто озвучил в ходе состоявшегося недавно визита в Баку немало правильного об Азербайджане.

"Я хорошо помню, как в 2010 году нас многие критиковали за эти отношения с Азербайджаном. Но теперь те, кто нас критиковал, мечтают сфотографироваться с Президентом Ильхамом Алиевым", - сказал он, подчеркнув, что время продемонстрировало, насколько правильным было решение правительства в Будапеште строить стратегические отношения с Баку.

Да, в Будапеште, Братиславе, Софии, а также в Бухаресте всегда подчеркивают важность всестороннего развития отношений с Азербайджаном. Наша страна, благодаря стратегии Президента Ильхама Алиева, увеличивает число своих друзей и союзников. И все это происходит в то самое время, когда в Армении и Грузии имеет место жесткий внутриполитический кризис, раскол в обществе с непредсказуемым финалом. Азербайджан , на этом фоне, остается территорией стабильности и процветания, что также достигнуто благодаря грамотной стратегии Президента нашей страны Ильхама Алиева.