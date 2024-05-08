Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приглашен на COP29

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану будет представлено официальное письмо Президента Азербайджана Ильхама Алиева с приглашением принять участие в COP29.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов во время своего выступления на пресс-конференции после заседания Совместной турецко-азербайджанской экономической комиссии.

Премьер-министр отметил, что сегодня азербайджанская делегация будет принята Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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