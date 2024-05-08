В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Болгарии Румена Радева

8 мая состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Болгария Румена Радева, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, на которой развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Болгарии был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретили Президента Болгарии Румена Радева и Первую леди Десиславу Радеву.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Болгарии.

Прозвучали государственные гимны Республики Болгария и Азербайджанской Республики.

Азербайджанская делегация была представлена Президенту Болгарии Румену Радеву и Первой леди Десиславе Радевой, а болгарская делегация - Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Болгарии Руменом Радевым.

Главы государств сфотографировались для официального фото.