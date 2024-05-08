В Лянкяране захоронены останки шехида Первой Карабахской войны

В Лянкяран были доставлены останки Исмаилова Габиля Орудж оглу, считавшегося пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны. Ранее он покоился как неизвестный шехид на кладбище "Пейгямбярлик" поселка Шафаг Бейлаганского района.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, останки шехида были переданы его семье в селе Каргелан Лянкяранского района, состоялась церемония прощания.

В церемонии прощания приняли участие члены семьи шехида, ветераны, жители села, а также сотрудники исполнительной власти района, правоохранительных органов, представители общественности.

Шехид был похоронен на сельском кладбище.

Отметим, что Исмаилов Габиль Орудж оглу считался пропавшим без вести во время боев за высоту Шишгая Ходжавендского района с 27 января 1994 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!