https://news.day.az/officialchronicle/1658651.html Президент Ильхам Алиев пригласил Президента Болгарии на COP29
Президент Ильхам Алиев пригласил Президента Болгарии на COP29
Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил Президента Болгарии Румена Радева на COP29.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Болгарии Руменом Радевым.
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