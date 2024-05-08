Президент Ильхам Алиев пригласил Президента Болгарии на COP29

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил Президента Болгарии Румена Радева на COP29.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Болгарии Руменом Радевым.

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