Подписана декларация об усилении стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией

Подписана декларация об усилении стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документ подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Болгарии Румен Радев.

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