https://news.day.az/officialchronicle/1658638.html Подписана декларация об усилении стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией
Подписана декларация об усилении стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией
Подписана декларация об усилении стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документ подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Болгарии Румен Радев.
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