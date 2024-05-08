Али Асадов встретился с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в рамках официального визита в Турцию встретился 8 мая с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщили Day.Az в Кабинете Министров, Али Асадов передал главе Турецкого государства приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Премьер-министр вручил Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану пригласительное письмо Президента Ильхама Алиева для участия в 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29, предстоящей в ноябре этого года в Азербайджане.

В ходе встречи было выражено удовлетворение успешным развитием братских и союзнических связей между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, а также обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества в различных направлениях.

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