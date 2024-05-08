https://news.day.az/officialchronicle/1658766.html Исмаил Серагельдин награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" - Распоряжение
Исмаил Серагельдин награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" - Распоряжение
Исмаил Серагельдин награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Исмаил Серагельдин награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за вклад в развитие связей Азербайджанской Республики на международной арене.
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