Между Азербайджаном и Болгарией развивается доверительное стратегическое партнёрство, основы которого были заложены еще общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым.

Об этом на "круглом столе" с участием компаний Азербайджана и Болгарии в Баку заявил глава совета директоров болгарско-азербайджанской палаты по торговле и промышленности (BACCI) Димитар Братанов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, отношения развиваются по нарастающей, и не только в энергетическом секторе.

"В Азербайджане работает 15 болгарских компаний, но есть ещё много возможностей и сфер для сотрудничества. Мы видим в Азербайджане крепкого надёжного друга. И верим в будущее наших отношений", - отметил Братанов.

Отметим, что в Баку начал работу азербайджано-болгарский бизнес-форум, организованный Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) при поддержке министерства экономики.

В форуме также принимают участие заместитель исполнительного директора AZPROMO Зохраб Гадиров, заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов.

Кроме того, в форуме принимают участие официальные лица и около 120 бизнесменов, представляющих, в частности, сферы промышленности, транспорта, логистики, сельского хозяйства, ИКТ, а также нефтегазовую, строительную, инженерную, мебельную, страховую, консалтинговую и торговую отрасли.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!