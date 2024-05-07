https://news.day.az/politics/1658476.html Президент Болгарии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Президент Болгарии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Президент Республики Болгария Румен Радев прибыл 7 мая с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Республики Болгарии Румена Радева в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.
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