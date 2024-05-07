Азербайджанская гимнастка примет участие в Кубке мира в Португалии

Азербайджанская гимнастка Илона Зейналова примет участие в соревнованиях Кубка мира серии Challenge, которые пройдут в португальском городе Портимао.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, спортсменка, которая выступит в индивидуальной программе, будет бороться под руководством тренера Евгении Виляевой.

В состав судейской коллегии турнира вошла азербайджанская судья Александра Рейш.

Кубок мира серии Challenge пройдет 10-12 мая.

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