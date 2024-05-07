https://news.day.az/sport/1658526.html Азербайджанская гимнастка примет участие в Кубке мира в Португалии
Азербайджанская гимнастка примет участие в Кубке мира в Португалии
Азербайджанская гимнастка Илона Зейналова примет участие в соревнованиях Кубка мира серии Challenge, которые пройдут в португальском городе Портимао.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, спортсменка, которая выступит в индивидуальной программе, будет бороться под руководством тренера Евгении Виляевой.
В состав судейской коллегии турнира вошла азербайджанская судья Александра Рейш.
Кубок мира серии Challenge пройдет 10-12 мая.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре