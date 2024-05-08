Госструктуры Польши сообщили о кибертатаках хакеров

Несколько государственных и правительственных учреждений Польши в последние дни подверглись кибератакам хакерской группировки АРТ28, которую польские власти считают связанной с Россией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в среду Польское телевидение.

По его данным, действия хакеров в частности отметили в государственном научно-исследовательском институте NASK, который занимается кибербезопасностью, а также в министерстве обороны. Телевидение отмечает, что для атак использовались сообщения, поступавшие по электронной почте, в текстах содержались ссылки, через которые производилось скачивание вредоносного программного обеспечения.

"Результатом совместной работы экспертов и аналитиков стали рекомендации, которые позволят администраторам обнаруживать и пресекать такую деятельность, - сообщил в эфире Польского телевидения руководитель одного из подразделений института NASK Себастиан Кондращук.

По его словам, "сотрудничество между учреждениями государственной системы кибербезопасности в сфере, касающейся наблюдения за активностью и выявления деятельности хакерских групп, связанных с Россией, сейчас чрезвычайно важно для безопасности Польши".

Ранее на этой неделе глава чешской дипломатии Ян Липавский вызвал в МИД посла России Александра Змеевского из-за кибератак на чешские учреждения и критическую инфраструктуру, за которыми, как считают в Праге, стоит АРТ28.

"Мы призвали Россию воздержаться от подобных акций, которые идут вразрез с нормами ООН и ее собственными обязательствами", - приводит радио слова представителя МИД Чехии Даниэля Драке.

Радио напоминает, что "в пятницу чешский МИД объявил, что связанная с Россией хакерская группа АРТ28, с прошлого года подвергает кибератакам чешские учреждения".

Министр внутренних дел Вит Ракушан также заявлял, что Чехия уже давно фиксирует рост активности России в сфере кибератак и кибершпионажа, и зарегистрировала десятки атак на инфраструктуру.

По его словам, о большинстве угроз общественность не узнает, их устраняют в самом начале. О кибернападениях, связанных с APT28, также сообщала и Германия.

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