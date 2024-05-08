Подписан Протокол между правительствами Азербайджана и Турции

Подписан протокол по итогам 11-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой и План деятельности, охватывающий ряд сфер сотрудничества.

Как сообщает Day.Az, документ подписали премьер-министр Азербайджана Али Асадов и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

Также между двумя странами были подписаны "Соглашение о сотрудничестве в области водного хозяйства между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики", "Меморандум о взаимопонимании между министерством экономики Азербайджанской Республики и министерством торговли Турецкой Республики о создании совместной рабочей группы по упрощению торговли", "Декларация о намерениях между Агентством пищевой безопасности Азербайджанской Республики и министерством сельского хозяйства и лесного хозяйства Турецкой Республики о сотрудничестве в борьбе с заболеваниями животных" и "Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики и Турецко-азербайджанским деловым советом Комитета внешнеэкономических связей (DEIK)".

Затем премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов и вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз выступили с заявлениями для прессы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!