Эльчин Амирбеков обсудил с представителем МИД Израиля ситуацию на Южном Кавказе и Ближнем Востоке
Представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков обсудил с политическим директором МИД Израиля Ализой Бин-Нун ситуацию на Южном Кавказе и Ближнем Востоке.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в публикации представителя МИД Израиля Ализы Бин-Нун в социальной сети X.
"У нас состоялась искренняя встреча с представителем Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековым. В ходе обсуждений были затронуты в основном двусторонние и региональные вопросы, особое внимание уделено текущим событиям на Южном Кавказе и Ближнем Востоке", - написала она.
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