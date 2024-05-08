Стали известны даты проведения саммита НАТО в США

Саммит Организации Североатлантического договора (НАТО) пройдет в США с 9 по 11 июля. Об этом сообщает пресс-служба альянса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"США примут саммит НАТО в Вашингтоне 9, 10 и 11 июля 2024 года. Саммит пройдет под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что программа встречи будет озвучена позднее.

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